В Минздраве рассказали о готовности больниц к приему инфицированных коронавирусом

Аппараты ИВЛ есть в операционных залах, которые использовались при проведении приостановленных в настоящее время плановых операций, их также могут использовать для оказания помощи инфицированным коронавирусом.

В больницах, которые принимают больных на COVID-19 первыми, около 350 аппаратов искусственной вентиляции легких, в перепрофилированных больницах - почти 3,5 тысячи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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«Сейчас аппараты ИВЛ есть в инфекционных отделениях или инфекционных стационарах или больницах, которые будут первыми принимать больных коронавирусной болезнью. Таких аппаратов около 350. В дальнейшем произойдет перепрофилирование заведений здравоохранения, в которых есть отделения интенсивной терапии, которые при массовом поступлении больных смогут обеспечить оказание медицинской помощи. Там есть аппараты ИВЛ - около 3,5 тысяч. Также есть аппараты ИВЛ в операционных залах, которые использовались при проведении плановых операций, которые мы приостановили, и эти ИВЛ также могут использоваться при оказании медицинской помощи больным коронавирусом», - рассказал он.

По словам Ляшко, страна принимает меры для закупки дополнительных аппаратов в других странах, а также получает помощь от большого количество людей, которые поставляют в больницы по несколько аппаратов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных: в Винницкой области - 5 случаев, в Черновицкой – 47 (1 умер), в Киеве – 47, Киевской – 32, Ивано-Франковской – 24 (2 умерли), Тернопольской – 25 (1 умерла), Запорожской – 8, Закарпатской - 1, Одесской – 4, Волынской – 2, Днепропетровской – 3, в Житомирской – 2 (1 умер), Львовской – 3, Ровенской - 9, в Черкасской – 2, Донецкой – 2, Луганской – 1 и Херсонской – 1.

В Черновицкой области зафиксировано четыре случая выздоровления от коронавірусной болезни, из которых трое взрослых и один ребенок.

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