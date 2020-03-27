В районных больницах создадут бригады для выезда на связанные с коронавирусом вызовы - Ляшко

По его словам, такое нововведение уменьшит мобильность людей, имеющих симптомы коронавирусной болезни.

В каждой центральной районной больнице создадут бригады медиков для выезда на вызовы, связанные с коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, все штабы, которые существовали до этого, будут ликвидированы или интегрированы в центральный штаб.

"Следующим моим распоряжением будет поручение создать всем при центральных районных больницах мобильные бригады, которые будут состоять из водителя и медицинских работников, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медицинской помощи, а также других медицинских работников, эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирусную болезнь, для забора образцов на проведение исследований в вирусологической лаборатории. Это уменьшит мобильность людей, которые чувствуют, что имеют симптомы коронавирусной болезни, и это уменьшит необходимость посещать семейного врача, другие учреждения здравоохранения, чтобы сдать анализ. В ближайшее время мы сообщим всем контактные телефоны и о том, как это все будет работать", - рассказал он.

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Однако, по словам Ляшко, алгоритм действий при появлении симптомов остается неизменным - в первую очередь, надо связаться со своим семейным врачом, который определит дальнейшую тактику действий.

"Сейчас довольно много зависит именно от вас, если вы будете соблюдать карантин, ограничивать мобильность, использовать такие средства профилактики, как частое мытье рук и обработка антисептиком, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра при общении с кем-либо, при посещении общественных мест надевать маску..., это нам позволит сдержать и растянуть во времени возможное распространение коронавирусной болезни на территории Украины", - подчеркнул замминистра.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в Украине начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня.

Руководителем работ назначен заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По состоянию на утро 27 марта в Украине зафиксировали 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных: в Винницкой области - 5 случаев, в Черновицкой - 47 (1 умер), в Киеве - 47, Киевской - 32, Ивано-Франковской - 24 (2 умерли), Тернопольской - 25 (1 умер), Запорожской - 8, Закарпатской - 1, Одесской - 4, Волынской - 2, Днепропетровской - 3, Житомирской - 2 (1 умер), Львовской - 3, Ровенской - 9, Черкасской - 2, Донецкой - 2, Луганской - 1 и Херсонской - 1.

В Черновицкой области зафиксировано четыре случая выздоровления от коронавирусной болезни, из которых три взрослых и один ребенок.

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