"Все через дипканалы": нардеп рассказал, как Украине удалось достать "качественные тесты" на коронавирус

По его словам, сейчас достать качественные дополнительные тесты достаточно сложно, поскольку в них нуждается каждая из стран мира.

Дополнительные тесты для определения нового коронавируса COVID-19, анонсированные президентом Владимиром Зеленским, будут распределены по всем регионам Украины. Ожидается, что медики получат целом новую партию из 200 тысяч лабораторных тестов.

Об этом заявил депутат Андрей Мотовиловец в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

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По его словам, сейчас достать качественные дополнительные тесты достаточно сложно, поскольку в них нуждается каждая из стран мира. Украине же удается это сделать, как говорит Мотовиловец, через дипломатические каналы.

"Мы заказали дополнительные тесты в Южной Корее. Это была колоссальная работа МИД. Мы практически все получаем через дипломатические каналы. Это все очень тяжело достается. Мы сейчас конкурируем за жизнь граждан Украины", - заявил нардеп Андрей Мотовиловец.

Он также напомнил, что первая поставка тестов от основателя Alibaba Джека Ма, имела 250 экспресс-тестов. Сейчас же их должно прибыть 100 тысяч с Китая и 100 тысяч из Южной Кореи. Мотовиловец подчеркнул, что тесты, которые прилетят в Украину, будут равнозначно распределены по всем областям.

"Все документы по растаможке поступили в распоряжение МЗ Украины. В самолете было много груза, который оплатил бизнес. Все тесты централизованно распределены по регионам Украины. Наша задача - доставить в Украину и распределить между всеми. В первом самолете было 250 тысяч экспресс-тестов. Были лабораторные тесты от Джека Ма. Сейчас везут 100 тысяч лабораторных тестов с Китая и 100 тысяч из Южной Кореи", –добавил Мотовиловец.