В Ривненской области обнаружили 9 случаев заражения коронавирусом

Окончательные результаты ожидают получить сегодня после проверки подозрения на COVID-19 ПЦР-тестом.

В Ривненской области подтвердили девять случаев заболевания на новый коронавирус.

Об этом сообщил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

Минздрав ранее не сообщал о зараженных коронавирусом в Ривненской области, поэтому это первые случаи заражения Covid-19 в этой области.

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"В Ривненской области подтвердили девять случаев заболевания COVID-19", - написал председатель ОГА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ривненской ОГА, речь идет о двух женщинах из Сарненского района. Сейчас они изолированы, а их связи - отслеживаются. Окончательные результаты ожидают получить сегодня после проверки подозрения на COVID-19 ПЦР-тестом.

Также проверили шестерых других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях.

"Сейчас больные изолированные. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры", - добавил он.

Сарненська центральная районная больница сейчас закрыта на карантин. Как информирует пресс-служба Ривненской ОГА, с резерва уже направили дополнительные тесты и защитное оборудование в это медучреждение.

Отметим, по состоянию на вечер 26 марта количество подтвержденных случаев коронавирус в Украине возросло до 196. За сутки в Украину было подтверждено 40 новых случаев коронавирус. Умерли от заболевания COVID-19 пятеро украинцев. Один пациент выздоровел.

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