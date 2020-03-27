На Львовщине зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом - ОГА
09:16, 27 марта 2020Страна
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Больной коронавирусом мужчина недавно вернулся из Италии.
На Львовщине уже три случая заболевания COVID-19 / Фото: УНИАН
На территории Львовской области зафиксировали третий случай заболевания COVID-19.
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Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
Пациент - мужчина, 57 лет. Недавно вернулся из Италии.
По результатам теста - у больного положительный результат.
Пациент находится на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице.
Как сообщал УНИАН, от коронавирусной болезни в мире умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения COVID-19.
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