В Украине резко возросло число больных коронавирусом COVID-19 (видео)

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 62 человека.

В Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, 4 человека выздоровели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"За прошедшие сутки заболели 62 человека, поэтому всего у нас уже 218 случаев, из них 5 летальных", - отметил он.

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По словам Ляшко, в Винницкой области зафиксировано 5 случаев, в Черновицкой - 47 (1 умер), в Киеве - 47, Киевской - 32, Ивано-Франковской - 24 (2 умерли), Тернопольской - 25 (1 умер), Запорожской - 8, Закарпатской - 1, Одесской - 4, Волынской - 2, Днепропетровской - 3, Житомирской - 2 (1 умер), Львовской - 3, Ривненской - 9, Черкасской - 2, Донецкой - 2, Луганской - 1 и Херсонской - 1.

"Сегодня мы имеем четыре случая выздоровления от коронавирусной болезни, все в Черновицкой области - три взрослых и один ребенок. Ожидается сегодня еще пятый на выписку, мы будем иметь результаты до конца дня", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине насчитывалось 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки было выявлено 40 новых случаев.

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