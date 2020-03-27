В оккупированном Крыму сообщили о тысяче госпитализированных с пневмонией
05:00, 27 марта 2020Страна
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По состоянию на 26 марта в Крыму официально подтверждено семь случаев заражения коронавирусом.
Местный "министр" призвал крымчан с пониманием относиться к больным ОРВИ / ua.depositphotos.com
В больницах Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов - с диагнозом "пневмония".
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Об этом сообщил подконтрольный РФ «министр здравоохранения Крыма» Игорь Чемоданов, передает Крым.Реалии.
"У нас госпитализированы с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией - 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество", - заявил Чемоданов.
Он призвал крымчан с пониманием относиться к больным ОРВИ.
"Если человек покашлял где-то - это не значит, что у него коронавирус. Люди продолжают болеть, в том числе ОРВИ и пневмонией", - отметил Чемоданов.
По состоянию на 26 марта, в Крыму официально подтверждено семь случаев заражения коронавирусом, под наблюдением медиков находится 1500 человек.
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