Ученый рассказал об эффективности разных тестов на коронавирус

По словам ученого, важны как быстрые экспресс-тесты, так и те, которые используют в больницах.

Экспресс-тесты для диагностики инфицирования новой коронавирусной инфекцией проводить надо, ведь они быстро дают результат.

Об этом в эфире "Право на владу" на 1+1 рассказал академик НАНУ, директор Института биохимии им.А.В.Палладина Сергей Комисаренко.

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По словам ученого, важны как быстрые экспресс-тесты, так и те, которые используют в больницах. "Но они (экспресс-тесты - Ред.) не являются быстрыми по детекции существования вируса. Они основаны на том, что на встрече с вирусом наша иммунная система вырабатывает антитела протеиновых иммуноглобулинов. Появление этих тел небыстрое, а появляется на пятый, шестой, седьмой, иногда восьмой день, когда их уже можно детектировать. Но нужен промежуток времени", - рассказал Сергей Комисаренко.

Ученый объяснил, такие тесты важны и тем, что когда вирус исчезает из организма человека за счет действия иммунной системы, вирус уже не увидите. "Диагностика второго типа не будет уже работать, а первая будет. Она помогает отслеживать эпидемические процессы", - говорит ученый.