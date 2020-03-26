В Украине уже 196 человек заразилось коронавирусом

За сутки выявлено 40 новых случаев.

В Украине зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав в своем Telegram-канале.

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По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 40 новых случаев.

Как сообщал УНИАН, в мире зарегистрировали 510 108 случаев инфицирования опасной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Больше всего инфицированных в Китае – 81 781, Италии – 74 386, США – 69 684, Испании – 56 197, Германии – 41 519, Иране – 29 406, Франции – 25 624, Швейцарии – 11 712.

С начала пандемии на планете погибли 22 993 пациентов, из них больше всего в Италии – 8 165 и Испании – 4 165.

В то же время 120 983 больных удалось вылечить.

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