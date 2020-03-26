Инфицированная коронавирусом жительница Сумской области контактировала с 50 людьми

Умершая 76-летняя жительница села Казацкое была местной знахаркой и вела приемы людей. Еще она контактировала с сотрудницей почты, заносившей пенсию.

В Сумской области уже установлены 50 человек, контактировавших с умершей 76-летней жительницей Конотопского района, у которой два экспресс-теста подтвердили наличие коронавирусной инфекции СOVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил директор государственного учреждения «Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Владимир Збаражский.

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По его информации, лаборатория центра начала работать 25 марта после поступления в учреждение соответствующих тестов (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые достоверно подтверждают инфицирование СOVID-19 – УНИАН).

Збаражский рассказал, что в Конотопском районе заболела пожилая женщина, которая два дня находилась дома и лечилась самостоятельно. После того, как ее состояние ухудшилось, ее госпитализировали в центральную районную больницу. После того, как два экспресс-теста на наличие в организме коронавирусной инфекции дали положительный результат, у нее отобрали биоматериалы, которые были направлены в лабораторный центр. Директор центра подчеркнул, что после смерти пациентки установили уже 50 людей, контактировавших с ней.

«К сожалению, через два часа, когда машина находилась еще в дороге из Конотопа, эта женщина умерла. Сейчас эпидемиологи ищут ее контактных лиц. Проводятся обходы и в селе, и опрашиваются медработники, которые там общались. Контактных, скажу, очень много. Сейчас нам передали материалы на обследование на 50 человек», – отметил чиновник.

По его словам, лаборатория центра уже запустила первые 6 тестов из Конотопа, хотя лабораторно наличие у умершей СOVID-19 официально не подтверждено.

«Мы повторно начали сейчас исследование материалов от этой больной, которое даст нам 100-процентную информацию, болела ли она коронавирусом. В зависимости от результата, будут проводиться другие мероприятия, или они могут быть остановлены... Ориентировочно результат по Конотопу будет в 19.00», – сказал Збаражский.

Он также рассказал, что исследования биоматериалов проходят в течение 6-8 часов.

«Со вчерашнего дня лаборатория перешла на круглосуточный режим. Одновременно мы можем исследовать шесть образцов. То есть за стуки можем исследовать 24 образца», – уточнил чиновник.

В свою очередь начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов рассказал, что на сегодня в области подозрение на коронавирус зафиксировано у троих человек. Двое больных в течение прошлых суток были доставлены в медучреждения. Одна из них – сумчанка, которая была направлена в областную инфекционную клиническую больницу имени Зиновия Красовицкого.

«Вчера в областном лабораторном центре методом ПЦР заболевание у женщины было подтверждено. Под подозрением находится пациент в Ахтырской ЦРБ, он недавно вернулся из Польши. Еще 11 человек находятся на самоизоляции: 10 – в Сумах, один – в Ахтырке, их состояние стабильное», – отметил Кравцов.

Как сообщал УНИАН, 76-летняя жительница села Казацкое, которая вчера умерла в реанимации Конотопской ЦРБ с подозрением на коронавирус, была местной знахаркой и принимала людей. Еще она контактировала с сотрудницей почты, заносившей пенсию. Уже известно, что в село, где жила женщина, приехали заробитчане из Польши – от них, скорее всего, она и могла заразиться коронавирусом.