Общее количество больных коронавирусом в столице увеличилось до 47 человек.

В Киеве подтвердили еще семь случаев заболевания коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Виталий Кличко.

Таким образом, общее количество больных коронавирусом в столице увеличилось до 47 человек.

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"В столице еще возросло количество киевлян, заболевших COVID-19. И увеличилось до 47 человек. Сегодня мы получили от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

По словам Кличко, болезнь обнаружили у четырех женщин в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двух мужчин 48 и 62 лет, а также у десятилетнего мальчика.

" Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", - добавил Кличко.

Мэр в очередной раз призвал киевлян и всех украинцев соблюдать ограничительные меры.

Справка УНИАН. По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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