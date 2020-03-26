В Киеве подтвердили еще семь случаев заболевания коронавирусом
В Киеве подтвердили еще семь случаев заболевания коронавирусом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Виталий Кличко.
Таким образом, общее количество больных коронавирусом в столице увеличилось до 47 человек.
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"В столице еще возросло количество киевлян, заболевших COVID-19. И увеличилось до 47 человек. Сегодня мы получили от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
По словам Кличко, болезнь обнаружили у четырех женщин в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двух мужчин 48 и 62 лет, а также у десятилетнего мальчика.
" Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", - добавил Кличко.
Мэр в очередной раз призвал киевлян и всех украинцев соблюдать ограничительные меры.
Справка УНИАН. По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
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