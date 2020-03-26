«Новая почта» доставила в полтавские больницы второй транш медицинской гуманитарной помощи

Полтавские больницы получили от «Новой почты» очередную партию оборудования и средств индивидуальной защиты.

В четверг, 26 марта 2020 года, «Новая почта» доставила в Полтаву второй транш медицинской гуманитарной помощи. Полтавская областная инфекционная больница получила 8100 респираторов, 3502 защитных щитки, 200 десятилитровых бутылей антисептика, 158 медицинских защитных костюмов. Также компания передала 5-й городской клинической больнице в Полтаве 20 инфузивных насосов, предназначенных для дозированного и длительного введения пациенту растворов высокоактивных препаратов и питательных веществ.

«Наша компания без лишних раздумий решила помочь украинцам в борьбе с вирусом. Для нас большая честь подставить плечо помощи нашим гражданам и медикам, которые невероятными усилиями противостоят вирусу, спасают жизни людей и минимизируют шансы стремительного распространения COVID-19 в Украине. Также это для нас огромная ответственность. Сегодня мы передали медучреждениям Полтавы второй транш нашей помощи. В ближайшие дни, как только найдем поставщиков, мы закупим и перешлем медикам следующую партию современного оборудования и всех необходимых противоэпидемических средств. Надеемся, что совместными усилиями мы сможем побороть вирус, обезопасить население, спасти жизнь и здоровье сотен тысяч человек», – комментирует Инна Поперешнюк, сооснователь компании «Новая почта».

Напомним, 15 марта 2020 года руководство компании «Новая почта» приняло решение о выделении 25 млн гривен на закупку медицинского оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений Полтавского региона. Уже 18 марта компания доставила Полтавской областной инфекционной больнице первую партию гуманитарной помощи. Медикам передали примерно 50 единиц оборудования (в частности, компания закупила рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазивным измерением гемодинамики, аппараты искусственной вентиляции легких).

«Новая почта» обратилась с манифестом к бизнесу и волонтерам, призвав обнаружить в период карантина и чрезвычайной ситуации принципы социальной ответственности и совместными усилиями обеспечить необходимым оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты медицинские заведения страны.

С 25 марта «Новая почта» на время карантина расширила свой ключевой социальный проект «Гуманитарная почта» и начала бесплатно доставлять больницам, детским домам, военным и незащищенным слоям населения средства индивидуальной защиты и все, что нужно для борьбы с вирусом. Чтобы стать участником программы, нужно заполнить анкету или написать на электронную почту: dopomoga@novaposhta.ua