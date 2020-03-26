На Херсонщине будут тестировать на коронавирус всех беременных женщин и больных пневмонией

Местная власть заверила, что в области в достаточном количестве имеются тест-системы для определения коронавируса в лабораторных условиях.

В Херсонской области с сегодняшнего дня на коронавирус будут тестировать всех беременных женщин и больных с пневмонией.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко.

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«От сегодняшнего дня издан приказ, независимо от того, есть признаки заболевания или нет у беременных, они все пройдут обследование быстрыми тестами на наличие коронавирусной инфекции... Все больные, находящиеся в учреждениях здравоохранения области с пневмонией, также пройдут это обследование не только быстрыми тестами, а и тест-системами, которые непосредственно обнаруживают вирус», - рассказал Короленко.

Также он добавил, что в области в достаточном количестве имеются тест-системы для определения коронавируса в лабораторных условиях. Лаборатория, которая будет осуществлять указанные анализы, имеет соответствующее оборудование и технические условия.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

В Херсонской области подтвержден один случай коронавируса.