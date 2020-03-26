Один из больных, как отметили в ОГА, госпитализирован после самоизоляции, на которую шел с признаками ОРВИ.

Инфицированные коронавирусом трое одесситов вернулись в Украину из Италии и Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

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Ссылаясь на информацию департамента здравоохранения ОГА, он отмечает, что информация о них поступила вчера вечером.

«Двое пациентов – супруги – были госпитализированы после возвращения из Италии. У них появился кашель, слабость и повышенная температура. ПЦР-тестирование подтвердило наличие COVID-19», - сообщил Куцый.

Еще один пациент госпитализирован в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу. Этот мужчина вернулся в Украину из Берлина (Германия). После появления соответствующих симптомов он обратился к медикам.

Куцый утверждает, что в каждом случае эпидемиологи установили круг контактных лиц и предупредили их о необходимости самоизоляции.

Как сообщила журналистам начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Одесского городского Совета Алла Калеева, мужчина, вернувшийся из Берлина, поступил в инфекционную больницу 17 марта с признаками ОРВИ. Уже на следующий день он ушел домой на самоизоляцию, но 25 марта он повторно поступил в инфекционную больницу с признаками пневмонии.

«На сегодня его состояние оценивается как средней степени тяжести», — сообщила Калеева.

Супруги обратились в больницу 18 марта: у женщины диагностировали пневмонию, у мужчины были признаки ОРВИ. Женщина до 23 марта находилась на лечении в больнице, а ее супруг был на самоизоляции.

«23 марта женщина ушла домой, потому что у мужа ухудшилось самочувствие», - рассказала чиновница. По ее данным, у мужчины нет пневмонии, и сейчас его состояние можно назвать удовлетворительным.

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Она отметила, что непосредственно в Одессе проводят только «быстрое» тестирование, на основании которого можно ставить окончательный диагноз. Для ПЦР-исследований анализы до сих пор отправляют в Киев.

По словам Калеевой, самочувствие первого выявленного инфицированного в Одессе - прибывшего из США молодого человека - сейчас удовлетворительное. Он находится на самоизоляции, и его пригласили для проведения повторного исследования, чтобы убедиться в том, что он вылечился и не является переносчиком вируса.

Как сообщал УНИАН, 25 марта стало известно, что в Одесском регионе зарегистрировано четыре случая коронавируса COVID-19, три из которых вчера поздно вечером сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый. В частности, заболели женщина (1965 г.н..), а также двое мужчин (1973 и 1963 г.н..).