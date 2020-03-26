В Минобороны сообщили, что 145 военных находятся на карантине

Сейчас в рядах ВСУ не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что по состоянию на 26 марта 145 украинских военнослужащих находятся на карантине из-за подозрений на коронавирус.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Минобороны Сергей Моргун, пишет Громадське.

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По его словам, в рядах Вооруженных сил Украины не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

«Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 5 суток составляет 48 человек», — добавил он.

По состоянию на утро 26 марта, в мире 471 тыс. 783 случаев заражения коронавируса, из них — 74 тыс. 386 в Италии и 69 тыс. 171 — в США. В общем 114 тыс 858 пациентам удалось выздороветь, 21 тыс. 306 — умерли.

В Украине, по официальным данным, зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом, 5 из них — летальные.

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