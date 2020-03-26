Заробитчанка с положительным тестом на COVID-19 сбежала из Александрийской больницы - СМИ

Женщина по неизвестным причинам решила покинуть лечебное заведение и, вероятно, планировала вернуться домой на Коломыйщину. На звонки не отвечала, на контакт с врачами не выходила.

На Коломыйщине в областную больницу принудительно госпитализировали 39-летнюю местную жительницу с мужем. Женщина находилась на заработках в Бельгии.

23 марта она самолетом вернулась из Брюсселя. По прибытии в Украину у женщины обнаружили повышенную температуру, а во время проведения быстрого теста на COVID-19 результат был положительный, сообщает Зеркало. Медиа.

По информации журналистов, в тот же день каретой скорой медицинской помощи женщину забрали в Александровскую клиническую больницу г. Киева, где провели анализ быстрым тестом на COVID-19. Результат отрицательный. Ночью на 24 марта пациентку перевели в Киевскую больницу №4, в 1:00 сделали анализ быстрым тестом, результат отрицательный.

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В 11:00 ей повторно сделали анализ быстрым тестом – результат положительный. Выставлен диагноз: Подозрение на инфицирование COVID-19.

24 марта после обеда пациентка по неизвестным причинам решила покинуть лечебное заведение и, вероятно, планировала вернуться домой на Коломыйщину. На звонки не отвечала, на контакт с врачами не выходила.

Правоохранители разыскали и задержали женщину вместе с ее мужем на трассе возле Раковчика. Их обоих госпитализировали в областную инфекционную больницу. Сейчас устанавливаются методы передвижения женщины с Киева на Коломыйщину.

Как пишет издание, начальник Коломыйской полиции Остап Билейчук сообщил, что по состоянию на 26 марта женщину из областной инфекционки выписали, потому что повторный тест показал отрицательный результат. Сейчас она обязана соблюдать самоизоляцию, в противном случае на нее будет составлен протокол об административном нарушении.

Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве зарегистрированы еще шесть случаев заболевания коронавируса. Количество киевлян, что заболели COVID-19, возросло в городе до 40 человек.

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