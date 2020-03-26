Украина и Венгрия будут вместе бороться против коронавируса

Кулеба и Сийярто договорились в ближайшее время финализировать другие соглашения, подписание которых ожидаетс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились о срочном подписании соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения для совместной борьбы против пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом шла речь на переговорах по видеосвязи глав МИД Украины и Венгрии.

В частности, разговор министров начался с координации действий двух соседних стран в борьбе с коронавирусом.

Глава МИД Украины договорился о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии во время транспортных ограничений и заверил в соответствующем отношении к гражданам Венгрии в Украине.

Читайте такжеСтало известно, как собираются погребает умерших от коронавируса киевлян

При этом глава МИД Венгрии заверил, что в этот особый период украинцев в Венгрии не будут штрафовать за просроченные документы. Венгерское правительство позволило продлить срок действия документов и виз на пребывание в Венгрии на время ограничительных мер.

Кулеба также выразил благодарность венгерской стороне за разрешение на транзит граждан Украины, следующих на родину из других стран ЕС.

Кроме того, Кулеба также договорился с Сийярто о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в области здравоохранения, которое позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы с пандемией.

Кроме того, министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились в ближайшее время финализировать другие соглашения, подписание которых ожидается во время встречи лидеров государств, президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Я рад получить от моего коллеги Петера Сийярто подтверждение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял наше приглашение и посетит Украину. Мы с нетерпением ждем его визита. Мы договорились, что, когда пандемия коронавируса пройдет, мы сможем вместе с венгерской стороной быстро согласовать дату визита», - заявил Кулеба.

Также глава МИД Украины договорился о продлении кредита в 50 млн евро от Венгрии на развитие инфраструктуры в приграничных регионах, срок которого истекал 2 июня. Этот срок будет продлен.

«Даже в условиях, когда приходится общаться по видеосвязи, мы наконец разблокировали полноценную экономическое сотрудничество и проекты, которые принесут выгоду для граждан обеих наших стран. Речь идет о прикладных вещах. Реконструкция моста через Тису в Загоне, скоординировано построение автобана до границы с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска Великая Паладь-Нодьгодош только как только закончится пандемия коронавируса», - отметил Кулеба.

Отдельное внимание стороны уделили водородной энергетике. Глава МИД Украины пригласил Венгрию принять участие в совместных с Украиной проектах по транспортировке водорода в ЕС. В свою очередь, Сийярто подтвердил, что Венгрия хочет активно участвовать в развитии водородной энергетики. Министры согласились установить рабочий контакт между ведомствами для выработки соответствующих решений.

Также Кулеба подчеркнул, что положительную динамику торговли между двумя странами надо дальше развивать. «Никакой кризис не должен подорвать наше экономическое сотрудничество, двусторонние отношения и торговлю», - заявил он.