Медики назвали причину смерти мужчины в 21-й больнице Днепра

Специалисты провели лабораторные анализы и выяснили, что причиной смерти стал пандемический грипп А

24 марта в больнице №21 города Днепр умер мужчина, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Медики установили, что пациент не был болен COVID-19.

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Специалисты провели лабораторные анализы и выяснили, что причиной смерти стал пандемический грипп А. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского областного совета.

Отмечается, что это крайне инфекционное острое респираторное заболевание. Его вызывает один из нескольких вирусов свиного гриппа А. Эта инфекция распространяется воздушно-капельным путем при прямом и непрямом контакте. Как правило, ее клинические симптомы похожи на симптомы сезонного гриппа. Однако клиническая картина может отличаться в широких пределах – от бессимптомной инфекции до тяжелой пневмонии со смертельным исходом.