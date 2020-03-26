Мужчина с признаками вирусной пневмонии госпитализирован в Борзнянскую центральную районную больницу.

В Черниговской области экспресс-тест показал первый положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.

По его информации, в Борзнянскую районную больницу госпитализирован мужчина с признаками вирусной пневмонии.

«Экспресс-тест показал положительный результат на наличие COVID-2019. Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. Находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с протоколами Минздрава. Больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции», - сообщил Прокопенко.

Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лабораторию. В настоящее время отрабатываются контакты больного для помещения на 14-дневную самоизоляцию.

Он уточнил, что в области в режиме 24/7 работают все службы, отвечающие за жизнь и здоровье граждан.

В частности, в 15 инфекционных отделениях имеются 200 коек, работают 32 врача-инфекциониста и 160 средних медицинских работников. Другие отделения центральных районных больниц (кроме инфекционных) будут дополнительно разворачиваться в случае необходимости.

Также в больницах области есть в наличии аппараты ИВЛ – 136, наркозно-дыхательные аппараты – 71.