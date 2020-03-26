Безопасные покупки: как вести себя в супермаркете во время пандемии коронавируса (видео)

Во время покупок нужно быть осмотрительными и придерживаться нескольких простых советов.

Без походов в супермаркет во время карантина не обойтись. Но как делать покупки безопасно?

Во-первых, в продуктовом и любых других общественных местах – ни при каких обстоятельствах не касайтесь своего лица. В супермаркете придерживайтесь дистанции минимум 2 метра от других посетителей. Важно также не скапливаться возле касс, до человека впереди должно быть расстояние одного шага.

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Пользуйтесь в продуктовых магазинах одноразовыми перчатками, после чего выбросьте их. Старайтесь меньше прикасаться к товарам, берите сразу тот, который вам нужен. На металлической поверхности вирус сохраняется до 4 часов, на картоне – сутки, стекле и пластике – 2-3 дня.

Свежих овощей и фруктов эксперты советуют не бояться, однако дома хорошенько их мыть. По возможности не пользуйтесь магазинными корзинами или тележками. Если не планируете покупать много, лучше взять из дома сумку или рюкзак. Реже рассчитывайтесь наличными, старайтесь пользоваться картой или бесконтактной оплатой.