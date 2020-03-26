Кличко рассказал о готовности медучреждений Киева к приему инфицированных коронавирусом

Кличко напомнил, что в столице подготовлено 7 базовых больниц для приема больных коронавирусом.

Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что в медицинских заведениях столицы сегодня есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких и 9 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн пресс-брифинга о ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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Он напомнил, что в столице подготовлено 7 базовых больниц для приема больных коронавирусом. Всего развернуто более 400 коек. На случай осложнения эпидемической ситуации город готов развернуть 7 тыс. дополнительных кроватей.

"В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов. Реанимационные койки инфекционных отделений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. В столичных больницах на сегодня есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких. 93 из них - в больницах, определенных опорными", - отметил Кличко.

Он также напомнил, что недавно столичная власть передала медицинским учреждениям столицы 39 новых карет скорой помощи, которые закупил город. Они, в частности, оснащены и аппаратами искусственной вентиляции легких.

"Также городская власть обеспечила семейных врачей, службы неотложной помощи и все медучреждения экспресс-тестами на выявление коронавируса. В общем, на сегодня город уже получил 9 тысяч из заказанных и приобретенных тестов. И мы продолжаем их покупать", - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, Кличко сегодня ранее заявил, что количество инфицированных коронавирусом в Киеве увеличилось до 40 человек.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных.