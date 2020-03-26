Глава Минздрава блокирует медзакупки во время пандемии коронавируса, потому что хочет "протолкнуть" своего человека – Супрун

Экс-глава Минздрава утверждает, что чтобы "протолкнуть" своего протеже, Емец уже третью неделю блокирует все централизованные закупки медицинских товаров и препаратов в стране, в том числе медицинские изделия, необходимые для борьбы с COVID-19.

Закупки тестов, защитных средств для медиков необходимы, чтобы противостоять коронавирусу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

"Однако министр здравоохранения Илья Емец под громкие призывы ввести чрезвычайное положение сознательно оставляет лечебные учреждения без критически важных ресурсов и лекарств", - утверждает она.

По словам Супрун, причина заключается в отказе руководителя Медицинские закупки Украины нарушать закон и брать на должность заместителя генерального директора "доверенное лицо" Емца. "Это человек, осужденный за уголовное преступление (кражу икры в супермаркете)", - заявляет бывшая и.о. министра здравоохранения.

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Экс-глава Минздрава утверждает, что чтобы "протолкнуть" своего протеже, Емец уже третью неделю блокирует все централизованные закупки медицинских товаров и препаратов в стране, в том числе медицинские изделия, необходимые для борьбы с COVID-19.

"И это все во время пандемии, карантина, нехватки ресурсов в больницах по всей стране, когда медики беззащитны перед болезнью, а мы не знаем, сколько на самом деле человек болеет, потому что тесты не проводятся", - возмущается Супрун.

Она рассказала, что директор государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов обратился с заявлением о совершении уголовного правонарушения в ГБР.

"Сам Емец отреагировал в лучших традициях правительства Азарова: - Обратился в Нацполицию с просьбой возбудить Уголовное производство против Арсена Жумадилова за якобы злоупотребление служебным положением. - Поручил провести служебное расследование ситуации вокруг ГП "Медзакупки Украины", - добавила Супрун.

По ее словам, в личной беседе с Жумадиловым Емец якобы сформулировал свое поведение так: "По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому".

"Для миллионов граждан Украины "по-другому" означает: находиться в заложниках у министра, злоупотребляющего служебным положением, ставя под угрозу национальную безопасность", - подытожила бывшая глава Минздрава.