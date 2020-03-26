Кличко призвал правоохранителей "жестко контролировать" тесты на коронавирус в частных клиниках

Городской голова обратился к правоохранителям.

Киевский городской голова Виталий Кличко призвал правоохранителей контролировать передачу частными клиниками в Министерство здравоохранения данных о положительных результатах тестов на коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн пресс-брифинга о ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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"Я хочу обратиться к правоохранительным органам жестко контролировать соблюдение законных процедур частными клиниками. Потому что некоторые из них сегодня тоже делают экспресс-тесты на коронавирус и не передают результаты положительных диагнозов государственным органам. А мы их потом получаем через Германию или вообще не получаем. Я считаю это недопустимым!", – заявил он.

Как сообщал УНИАН, 20 марта прокуратура Киева открыла производство против должностных лиц частной медицинской клиники, которые не уведомили государственные органы о пациентах, больных коронавирусом.

Согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента Минздраву и Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

Кроме того, 23 марта в СМИ снова появилась информация о клинике Eurolab, которая принадлежит известному бизнесмену Андрею Пальчевскому, что якобы ее сотрудники скрыли от МЗ данные о еще 4 положительных тестах на короновирус граждан, которые недавно вернулись с курорта Куршавель. Результаты обследования были подтверждены в Германии, а немецкие медики проинформировали об этих случаях МЗ Украины, утверждают журналисты.

24 марта пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что следователи пригласили сотрудников частного медцентра для предоставления объяснений по поводу возможного сокрытия положительных результатов тестов на коронавирус.

В свою очередь в медицинском центре Eurolab опровергли сокрытие информации от Минздрава о выявлении коронавируса у своих пациентов, однако не дали УНИАН комментариев по этому поводу.

Справка УНИАН. По данным Центра общественного здоровья МЗ, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в частности, в Киеве — 34 случая.

В то же время, по информации Кличко, по состоянию на сегодняшнее утро в столице количество больных вследствие инфицирования коронавирусом составляет 40 человек.

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