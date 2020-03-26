На Тернопольщине нашли выход, как уменьшить заболеваемость коронавирусом среди медиков

Медиков после недели работы с инфицированными коронавирусом будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию.

В Тернопольской области медиков после недели работы с инфицированными коронавирусом людьми отправят на 14-дневную самоизоляцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук.

По его словам, такое решение приняли в связи с массовым инфицированием коронавирусом медиков в Монастырисской районной больнице.

«Такая методика и в Китае применялась. Наша задача - прервать цепь, а тут поможет только самоизоляция», - убежден Богайчук.

Он отметил, что с увеличением количества больных на реализацию такой формулы может не хватить медиков.

«Поэтому мы задействуем врачей-интернов, которые проходили интернатуру в течение трех лет, волонтеров, работников медуниверситета, которые уже работают на «скорой», оказывают там консультативную помощь и готовы помогать больным. Пока справляемся. Сейчас еще готовим тубдиспансер, куда сможем госпитализировать больных. Готовим и другие заведения. Есть предложения относительно помещений от религиозных общин, предоставляют нам под эти меры школы и спортзалы», - рассказал начальник управления.

По его данным, из шести заболевших коронавирусом медиков пока только один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние остальных медработников больницы стабильное.

Он признал, что врачам не хватало средств медицинской защиты. Сейчас, заверил начальник управления, Монастырисская больница обеспечена средствами защиты почти на 100%, так как именно в этом районе эпицентр заболеваемости коронавирусом. Он не смог четко сказать, на сколько времени этих средств защиты хватит.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 марта в Тернопольской области зафиксировано 15 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса (один летальный). Известно, что среди инфицированных - 12 жителей Монастырисского района.