В Винницкой ОГА сообщили о еще двух случаях коронавируса в регионе

Их общее количество в Винницкой области возросло до трех.

В Винницкой области зарегистрировали еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил в Facebook председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский.

"Есть еще два случая, подтвержденные лабораторным центром: 1 в г. Винница и 1 в г. Ладыжин. Пациенты под контролем медиков, которые оказывают симптоматическое лечение. Отрабатываются все контакты. Эпидемиологи работают", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о первом случае заболевания в регионе. Таким образом, общее число подтвержденных больных возросло до трех.

В целом по Украине уже известно о 156 случаях коронавируса, в том числе 43 - за последние сутки.

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