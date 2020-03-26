Тестами на коронавирус проверено уже более 1,4 тысячи киевлян – Кличко

Киевский городской лабораторный центр МЗ проверяет еще более 30 образцов.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что в столице проверено тестами на коронавирус свыше 1,4 тыс. киевлян.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

По словам мэра, на сегодня экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано 1 тыс. 437 киевлян.

Как сказал Кличко, Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины проверяет подтверждение или опровержение диагноза еще более 30 образцов.

Как сообщал УНИАН, Кличко заявил, что количество больных вследствие инфицирования коронавирусом в Киеве возросло до 40 человек. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных.