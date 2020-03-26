Фонд CIG выделил полмиллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Инвестиционная компания Степана Черновецкого Chernovetskyi Investment Group выделила $500 тысяч на борьбу с коронавирусом в Украине и поддержит региональные больницы покупкой оборудования и средств защиты.

Об этом заявили на странице Chernovetskyi Investment Group в Facebook.

Как сообщается, фонд уже приобрел аппарат искусственной вентиляции легких для роддома г. Чорткив Тернопольской области. Также заказаны дополнительные аппараты ИВЛ и средства защиты для медицинских учреждений Кировоградской, Житомирской и Харьковской областей.

Компания обещает отчитываться о выполнении своих планов и призывает весь ответственный бизнес поддержать медицинскую систему в борьбе с COVID-19.

Как сообщалось, инвестиционная компания Chernovetskyi Investment Group была создана в 2012 году. Инвестиционный потенциал CIG составляет более 100 млн долларов. В портфель компании входят украинские ИТ-компании: Eda.ua (входит в Foodout Group), Softcube и Zakaz.ua. В 2015 году CIG инвестировала 1 млн долларов в платформу для детей KIDO'Z (Израиль) и 1 млн долларов в международный сервис по продаже автобусных билетов Busfor.

Сейчас фонд ведет собственный образовательный проект - платформу CIG R&D Lab по развитию ІТ в Украине, которая функционирует в трех университетах во Львове, Харькове и Одессе.