Запорожские больницы для госпитализации больных коронавирусом обеспечены костюмами биозащиты лишь на 1% – StateWatch
У медиков учреждений здравоохранения, куда будут госпитализировать больных Covid-19 из Запорожской области, острый дефицит изоляционных халатов, костюмов биозащиты, респираторов и другого.
Читайте такжеВ Украине количество больных коронавирусом поспело 156, жертв - пятьОб этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные облгосадминистрации.
В частности, в Запорожской области для лечения больных были выбраны Областная клиническая инфекционная больница, Бердянское территориальное медицинское объединение «Инфекционная больница», Многопрофильная больница интенсивного лечения и скорой медицинской помощи, а также Специализированная медико-санитарная часть.
На время карантина в этих учреждениях насчитывается всего 718 изоляционных халатов, при необходимости в 9579, то есть 7,5 % от потребности.
В больницах в наличии:
- 150 костюмов биозащиты при необходимости в 12183 (1,23%);
- 17646 пар рукавиц из нитрила при необходимости в 67332 (26,21%);
- 1138 медицинских фартуков при необходимости 8556 (13,30%);
- респираторов разных марок насчитывается 3096 при необходимости в 32116 (9,64%);
- 510 защитные щитков при необходимости 7967 (6,40%).
Стоит отметить достаточное количество хирургических масок в данных больницах. 37000 масок при потребности в 40052 штук (92,38%).
Также в этих медицинских учреждениях сосредоточено вдоволь аппаратов искусственной вентиляции легких. 25 аппаратов при потребности в 21 штуку.