Запорожские больницы для госпитализации больных коронавирусом обеспечены костюмами биозащиты лишь на 1% – StateWatch

В медицинских учреждениях Запорожья в наличии 150 костюмов биозащиты при необходимости в 12183, то есть 1,23% от необходимого количества, рассказали эксперты.

У медиков учреждений здравоохранения, куда будут госпитализировать больных Covid-19 из Запорожской области, острый дефицит изоляционных халатов, костюмов биозащиты, респираторов и другого.

Читайте такжеВ Украине количество больных коронавирусом поспело 156, жертв - пятьОб этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные облгосадминистрации.

В частности, в Запорожской области для лечения больных были выбраны Областная клиническая инфекционная больница, Бердянское территориальное медицинское объединение «Инфекционная больница», Многопрофильная больница интенсивного лечения и скорой медицинской помощи, а также Специализированная медико-санитарная часть.

На время карантина в этих учреждениях насчитывается всего 718 изоляционных халатов, при необходимости в 9579, то есть 7,5 % от потребности.

В больницах в наличии:

150 костюмов биозащиты при необходимости в 12183 (1,23%);

17646 пар рукавиц из нитрила при необходимости в 67332 (26,21%);

1138 медицинских фартуков при необходимости 8556 (13,30%);

респираторов разных марок насчитывается 3096 при необходимости в 32116 (9,64%);

510 защитные щитков при необходимости 7967 (6,40%).

Стоит отметить достаточное количество хирургических масок в данных больницах. 37000 масок при потребности в 40052 штук (92,38%).

Также в этих медицинских учреждениях сосредоточено вдоволь аппаратов искусственной вентиляции легких. 25 аппаратов при потребности в 21 штуку.