Легкие повреждены серьезно и надолго: украинский дипломат в Мюнхене победил коронавирус

Украинец отметил, что коронавирус угрожает не только пожилым людям, серьезно заболеть может кто угодно.

Украинский дипломат, сотрудник генконсульства Украины в Мюнхене Дмитрий Шевченко выздоровел от COVID-19.

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Как сообщает «Европейская правда», о своем состоянии Шевченко рассказал в Facebook. Сейчас его выписали, но он находится дома на карантине.

«Тем, кто не в курсе, хочу доложить, что начиная с 3 марта едва не отдал концы из-за тяжелой формы коронавируса, которой я в своем возрасте и состоянии здоровья не должен был бы заболеть, но заболел. Сейчас угрозы жизни уже нет, хотя легкие повреждены серьезно и надолго, надеюсь, что не навсегда», - отметил украинец.

Шевченко подчеркнул, что коронавирус угрожает не только пожилым людям.

«Возможно, действительно шансы умереть выше у пожилых людей, но шансы серьезно заболеть одинаковые у всех, в больнице пожилых людей было процентов 15, абсолютное большинство - от 20 до 60 равномерно распределены. Напомню - в больнице лежат только тяжелые, с легкой формой болеют дома. Я не буду повторять, что делать, чтобы не заболеть, скажу лишь - берегите себя», - отметил он.

При том Шевченко рассказал, что немецкая система здравоохранения очень неплохая, но имеет свои серьезные минусы.

«Мне приходилось настаивать, чтобы меня госпитализировали с воспалением легких и хотя бы сделали рентген, мне приходилось "выбивать" тест на коронавирус перед выпиской (безуспешно), но главное - все здесь (и наверное везде) держится не только на врачах, которые, бывает, появились раз в день и исчезли, сколько на медицинском персонале, на чьи часто балканские и восточноевропейские плечи ложится основной груз выруливания из этого кризиса», - подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у одного украинского дипломата диагностировано инфицирование коронавирусом, а у еще трех - подозрение на инфекцию.

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