Супрун объяснила, что такое настоящая самоизоляция в условиях коронавируса

Самоизоляция — это не сидеть дома и принимать гостей, отметила Супрун.

Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун объяснила украинцам, что означает "самоизоляция" в условиях карантина из-за коронавируса.

Об этом она рассказала в интервью изданию LB.ua.

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"Гастарбайтер, приехавший из Италии, возвращается к своей семье — видится с женой, детьми, внуками, родителями. Имеет контакт с 15 людьми. Через неделю он болеет, а все эти люди вышли из дома и контактировали еще с людьми. Так все и начинается. Мы не изолируем людей с большим риском инфицирования. Говорим им самоизолироваться, не объясняя, что это означает", - отметила Супрун.

"Самоизолироваться — это значит сидеть дома, в отдельной комнате, ни с кем не контактировать, не касаться того, чего касается ваша семья. Отдельно питаться. А не сидеть дома и принимать гостей", - добавила она.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных.

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