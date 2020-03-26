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Как сделать антисептик для рук дома: три простейших рецепта (фото, видео)

08:13, 26 марта 2020
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Как самому сделать антисептик / ua.depositphotos.com

На фоне пугающих новостей о жертвах коронавируса COVID-19 в Украине и мире все вспомнили о простых, казалось бы, процедурах — правильном мытье рук и использовании антисептиков.

Но последнее средство — дефицитный товар в нашей стране из-за бушующего вируса.

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Поэтому УНИАН собрал несколько простых рецептов, как сделать антисептик дома из простых средств.

Антисептик: рецепт от ВОЗ

Для изготовления антисептика вам понадобится:

  • этиловый спирт — 833,3 мл (либо же 751,5 мл изопропилового спирта); 
  • перекись водорода — 41,7 мл;
  • глицерин — 14,5 мл. 

Смешайте все ингредиенты и добавьте охлажденной кипяченой воды (ее количество определите в зависимости от консистенции, которую вы хотите получить). 

Взболтайте полученный раствор и разлейте его в небольшие емкости, которые удобно носить всегда с собой.

Профилактика коронавируса / инфографика УНИАН

Простейший рецепт антисептика

  • 2 части алкоголя; 
  • 1 часть геля алоэ вера. 

(Например, ⅔ стакана алкоголя + ⅓ стакана алоэ веры).

Рецепт антисептика от доктора Евгения Комаровского

Для его изготовления вам понадобится: 

  • спирт - 240 мл; 
  • перекись 3% -15 мл;
  • глицерин - 5 мл;
  • вода - 60 мл (набрать три шприца на 20 мл). 

Соедините все компоненты, набранные с помощью шприца, и налейте раствор в любой флакон-пшикалку.

Как правильно использовать антисептик

1. Антисептик должен обязательно содержать 60-80% спирта.

2. Используйте минимум 3 мл антисептика, ведь он должен покрывать всю поверхность рук. Особое внимание уделите зоне под ногтями.

3. Длительность обработки рук антисептиком — не менее 30 секунд.

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