Как сделать антисептик для рук дома: три простейших рецепта (фото, видео)
На фоне пугающих новостей о жертвах коронавируса COVID-19 в Украине и мире все вспомнили о простых, казалось бы, процедурах — правильном мытье рук и использовании антисептиков.
Но последнее средство — дефицитный товар в нашей стране из-за бушующего вируса.
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Поэтому УНИАН собрал несколько простых рецептов, как сделать антисептик дома из простых средств.
Антисептик: рецепт от ВОЗ
Для изготовления антисептика вам понадобится:
- этиловый спирт — 833,3 мл (либо же 751,5 мл изопропилового спирта);
- перекись водорода — 41,7 мл;
- глицерин — 14,5 мл.
Смешайте все ингредиенты и добавьте охлажденной кипяченой воды (ее количество определите в зависимости от консистенции, которую вы хотите получить).
Взболтайте полученный раствор и разлейте его в небольшие емкости, которые удобно носить всегда с собой.
Простейший рецепт антисептика
- 2 части алкоголя;
- 1 часть геля алоэ вера.
(Например, ⅔ стакана алкоголя + ⅓ стакана алоэ веры).
Рецепт антисептика от доктора Евгения Комаровского
Для его изготовления вам понадобится:
- спирт - 240 мл;
- перекись 3% -15 мл;
- глицерин - 5 мл;
- вода - 60 мл (набрать три шприца на 20 мл).
Соедините все компоненты, набранные с помощью шприца, и налейте раствор в любой флакон-пшикалку.
Как правильно использовать антисептик
1. Антисептик должен обязательно содержать 60-80% спирта.
2. Используйте минимум 3 мл антисептика, ведь он должен покрывать всю поверхность рук. Особое внимание уделите зоне под ногтями.
3. Длительность обработки рук антисептиком — не менее 30 секунд.