Украина поможет поставками этилового спирта Италии и другим странам, страдающим от коронавируса - Аваков

Глава МВД заявляет, что в ближайшие дни начнут работать законсервированные спиртзаводы, которые выбрали свою квоту на производство, чтобы насытить внутренний рынок, и тогда каждый сможет приобрести антисептик по доступной цене.

Украина поможет Италии и другим странам, страдающим от коронавируса, поставками этилового спирта, на основе которого изготавливают дезинфицирующие средства.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Он напомнил, что недавно на заседании правительства было принято решение о запрете экспорта спирта, на основе которого изготавливают все дезинфицирующие средства.

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«Также принято решение открыть все спиртзаводы, и они будут работать в полной мере. Это необходимо каждому, и скоро эти дезинфекторы будут у каждого по доступной цене», - сказал министр.

По его словам, после насыщения внутреннего рынка, экспорт спирта разрешат, чтобы помочь Италии и другим странам в обеспечении дезинфицирующими средствами.

«И это (спирт - УНИАН) - наша международная валюта, которой мы сможем помочь итальянцам, когда мы в ближайшие дни насытим свой рынок спиртом и дезинфицирующими средствами», - добавил Аваков.

Напомним, в Италии от коронавируса в течение последних суток умерли 683 человека, общее количество смертей достигло 7503.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта.

Предполагается, что посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль, куда и кому он отгружается.

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