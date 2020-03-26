Украина поможет поставками этилового спирта Италии и другим странам, страдающим от коронавируса - Аваков
Украина поможет Италии и другим странам, страдающим от коронавируса, поставками этилового спирта, на основе которого изготавливают дезинфицирующие средства.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.
Он напомнил, что недавно на заседании правительства было принято решение о запрете экспорта спирта, на основе которого изготавливают все дезинфицирующие средства.
Читайте такжеБольных на коронавирус принудительно будут отправлять в больницы в случае отказа от госпитализации - Аваков
«Также принято решение открыть все спиртзаводы, и они будут работать в полной мере. Это необходимо каждому, и скоро эти дезинфекторы будут у каждого по доступной цене», - сказал министр.
По его словам, после насыщения внутреннего рынка, экспорт спирта разрешат, чтобы помочь Италии и другим странам в обеспечении дезинфицирующими средствами.
«И это (спирт - УНИАН) - наша международная валюта, которой мы сможем помочь итальянцам, когда мы в ближайшие дни насытим свой рынок спиртом и дезинфицирующими средствами», - добавил Аваков.
Напомним, в Италии от коронавируса в течение последних суток умерли 683 человека, общее количество смертей достигло 7503.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта.
Предполагается, что посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль, куда и кому он отгружается.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн