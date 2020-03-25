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В Одессе подтвердились еще три случая заболевания коронавирусом

22:55, 25 марта 2020
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В Одессе возросло количество инфицированных коронавирусом / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрацией Максим Куцый.

Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы. В частности, заболели: женщина (1965 г. р.), а также двое мужчин (1973-го и 1963 г. р.).

Отмечается, что оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Министерства охраны здоровья в Одессе. Таким образом, на данный момент в регионе зафиксировано уже 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«Более подробная информация уточняется», - отметил Куцый.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 25 марта, стало известно, что в Одесской области зарегистрирован первый случай коронавируса COVID-19. По словам руководителя области, инфицированный мужчина, 1995 г. р., прибыл в Украину из США. За медицинской помощью он обратился, ощутив недомогание, и после отрицательных тестов на грипп и ОРВИ, 14 марта, покинул отделение, подписав документ о самоизоляции.

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