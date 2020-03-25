В Черновицкой области подтвердили еще четыре случая инфицирования COVID-19

Сейчас в регионе зафиксировано 42 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Черновицкой области сегодня медики получили лабораторные подтверждения коронавируса в еще четырех местных жителей.

Об этом сегодня в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

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«К сожалению, коронавирус из Черновицкой области не отступает. Он ширится и проникает среди нас. Сегодня Черновицкий областной лабораторный центр провел очередные исследования анализов 32-х образцов, которые были отобраны врачами и направлены в лабораторный центр», – сказал Осачук, добавив, что сегодня лаборатория обнаружила четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

«Это – две женщины и двое мужчин. Из четырех человек, которые инфицированы, одна вернулась из Италии, а трое контактировали с ранее инфицированными. Двое из них – из села Колинковцы Хотинского района, один из Лужан Кицманского района и одно лицо с города Черновцы», – сообщил председатель ОГА.

Чиновник отметил, что общее количество выявленных инфицированных коронавирусом составляет 42 человека.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировали 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 смертельных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.