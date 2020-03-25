В Черкасской области уже двое инфицированных COVID-19 – мэр Умани
В Черкасской области коронавирусную инфекцию COVID-19 официально подтвердили у двух людей.
Об этом в Facebook сообщил городской голова Умани Александр Цебрій.
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«2 официально подтвержденных с диагнозом COVID-19», – написал он.
В комментарии мэр уточнил, что заболела жена местного жителя, у которого 23 марта обнаружили коронавирусную инфекцию. Сейчас мужчина находится в инфекционном боксе Уманской городской больницы.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировали 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 смертельных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.