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В Черкасской области уже двое инфицированных COVID-19 – мэр Умани

19:02, 25 марта 2020
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Иллюстрация REUTERS

Об этом в Facebook сообщил городской голова Умани Александр Цебрій.

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«2 официально подтвержденных с диагнозом COVID-19», – написал он.

В комментарии мэр уточнил, что заболела жена местного жителя, у которого 23 марта обнаружили коронавирусную инфекцию. Сейчас мужчина находится в инфекционном боксе Уманской городской больницы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировали 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 смертельных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

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