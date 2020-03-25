На Тернопольщине количество инфицированных коронавирусом возросло до 8 человек

Еще 16 случаев остаются под подозрением.

В Тернопольской области количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 8 человек.

Как сообщили УНИАН в Тернопольском областном лабораторном центре, сегодня 25 марта в 17.45 в результате лабораторного исследования COVID-19 подтвержден еще у двух человек.

Заболели 62-летний житель села Швейка Монастырисского района и 63-летний житель г. Монастыриска.

Еще 16 случаев остаются под подозрением.

Для предотвращения распространения коронавируса, шесть сел Монастырисского района, жители которых контактировали с инфицированным COVID-19 священником, сейчас находятся в изоляции, вокруг них дежурят посты полиции.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Тернополе в инфекционное отделение больницы был госпитализирован 68-летний житель села Коваливка Монастырисского района. Он был на похоронах со священником, у которого коронавирус обнаружили 20 марта. Сегодня житель Коваливки умер.

24 марта коронавирус подтвердили еще у трех жителей Монастырисского района, а утром 25 марта - у жителя Тернополя, который вернулся из Австрии.