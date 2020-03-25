В Украине будут проводить неродственную трансплантацию костного мозга уже в 2020-м – Минздрав

Кабинет министров Украины принял инициированное Министерством здравоохранения постановление, которое утверждает порядок получения и предоставления стволовых клеток и обмена информацией об имеющихся анатомических материалах человека, предназначенных для трансплантации.

Уже в этом году в Украине можно будет проводить неродственную трансплантацию костного мозга.

Читайте такжеУкраинцы смогут за госсредства лечить за границей некоторые виды рака - МинздравОб этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

«Это решение правительства даст возможность искать донора костного мозга среди 37 миллионов доноров мирового реестра, что позволит уже в этом году начать неродственные трансплантации костного мозга в Украине», – заявил министр здравоохранения Илья Емец.

Среди прочего, порядок определяет требования: к подбору доноров или донорских образцов; к получению и предоставлению стволовых клеток; к обмену информацией об имеющихся анатомических материалах человека в виде стволовых клеток, предназначенных для трансплантации, с целью обеспечения прав доноров и реципиентов, защиты их здоровья и персональной информации.

Ранее УНИАН сообщал, как в Черкассах в онкоцентре провели пересадку костного мозга, к этому готовились два десятилетия.