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Двое инфицированных коронавирусом пациентов на Днепропетровщине выздоравливают – ОГА

18:22, 25 марта 2020
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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Отмечается, что они чувствуют себя хорошо и сейчас находятся под пристальным наблюдением врачей в Днепровской больнице №21.

Вскоре супругам сделают повторный анализ на COVID-19. Если он окажется отрицательным – пациентов выпишут.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным Министерства здравоохранения, уже зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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