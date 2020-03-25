Двое инфицированных коронавирусом пациентов на Днепропетровщине выздоравливают – ОГА
18:22, 25 марта 2020Страна
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Вскоре супругам сделают повторный анализ на COVID-19.
Иллюстрация REUTERS
Муж и жена из Днепропетровской области, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, выздоравливают.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
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Отмечается, что они чувствуют себя хорошо и сейчас находятся под пристальным наблюдением врачей в Днепровской больнице №21.
Вскоре супругам сделают повторный анализ на COVID-19. Если он окажется отрицательным – пациентов выпишут.
Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным Министерства здравоохранения, уже зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
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