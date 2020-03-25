В Сумской области выявили первый случай заражения коронавирусом

Дважды проведенный экспресс-тест показал наличие коронавируса у 76-летней женщины.

В Сумской области сегодня, 25 марта, диагностирован первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

По его информации, первый в области случай заболевания коронавирусом диагностировали у 76-летней жительницы села Казацкое Конотопского района.

«На данный момент больная находится в реанимации Конотопской центральной районной больницы. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», - рассказал Семенихин.

На уточняющий вопрос, каким образом у женщины был диагностирован коронавирус, мэр отметил, что наличие в ее организме COVID-19 дважды показали экспресс-тесты.

«Женщине были сделаны два теста на наличие коронавируса. Оба показали положительный результат. Поэтому были взяты еще дополнительные анализы, которые отправлены в лабораторию в город Сумы», - уточнил Семенихин.

По информации начальника управления здравоохранения Сумской областной государственной администрации Дмитрия Кравцова, в настоящее время в Сумской области коронавирусную инфекцию подозревают у 16 человек.

«В Сумской области с подозрением на коронавирусную инфекцию есть 16 человек. Из них 7 находятся в лечебно-профилактических учреждениях области: 4 - в Сумской областной инфекционной больнице, один ребенок - в городской детской больнице Сум, по одному пациенту - в Буринской и Ахтырской ЦРБ. 9 человек - на самоизоляции», - доложил чиновник во время сессии Сумского областного совета.

По его данным, состояние всех 16 человек - удовлетворительное, все они находятся под постоянным наблюдением.

Также Кравцов отметил, что за все время в Сумской области у 8 человек диагноз коронавирусной инфекции не подтвердился.

«За последние сутки два человека были выписаны: один взрослый и один ребенок», - отметил чиновник.