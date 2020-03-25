Киевщина получила 5,9 тысячи экспресс-тестов на коронавирус - ОГА

Кроме того, медикам Киевской области передали первую партию средств индивидуальной защиты: одноразовые комбинезоны и маски в количестве 350 и 3 тысячи 360 единиц соответственно.

Киевская область получила 5 тысяч 900 экспресс-тестов на коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

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«Вчера Киевщина получила первую партию средств индивидуальной защиты медиков. Это одноразовые комбинезоны - 350 штук и маски высокой защиты - 3 тысячи 360 штук. Их количество закрывает все первоочередные потребности области», - рассказал он.

По его словам, область также получила 5 тысяч 900 экспресс-тестов на коронавирус, а лабораторный центр в Киевской области - тесты ПЦР для окончательного определения факта заболевания.

«Это только первая партия груза, которую мы получили из Китая. Дополнительные поставки должны состояться до конца этой недели», - уточнил Володин.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в среду, 25 марта, в столице зарегистрировали еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.