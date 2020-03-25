В Киеве подтвердили еще три случая коронавируса COVID-19

Двое инфицированных недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в среду, 25 марта, в столице зарегистрировали еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Данные, полученные от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины".

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"Количество киевлян, заболевших COVID-19, возросло до 34 человек. Все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз, - мужчины в возрасте 31 год, 36 лет и 67-летний", - говорится в сообщении Кличко.

Двое инфицированных недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы", - добавил мэр столицы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировали 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 смертельных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

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