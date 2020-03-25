Правительство выделит средства на поддержку медицинских учреждений в регионах

Этот шаг позволит обеспечить непрерывность предоставления необходимых медицинских услуг украинцам в условиях трансформации системы здравоохранения Украины.

С 1 апреля 2020 местные бюджеты получат субвенции на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

Такое решение по инициативе министра здравоохранения Украины Ильи Емца принято сегодня на заседании правительства, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Это важный шаг, который позволит обеспечить непрерывность предоставления необходимых медицинских услуг украинском в условиях трансформации системы здравоохранения Украины", - подчеркнул Емец.

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Согласно документу, предусматривается выделение средств: 651,4 млн грн - на обеспечение лечения больных сахарным и несахарным диабетом во 2-м и 3-м кварталах; 173 млн грн - на содержание региональных центров общественного здоровья; 905,8 млн грн - на финансовую поддержку отдельных учреждений здравоохранения вторичного и третичного уровня, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины; 1,5 млрд грн - на финансирование домов ребенка, учреждений службы крови, МСЭК (медико-социальные экспертные комиссии), бюро судмедэкспертизы, баз спецмедснабжения, проведение судебно-психиатрической экспертизы, патолого-анатомических бюро и учреждений оказания психиатрической помощи.

Также, согласно постановлению, Министерство здравоохранения совместно с НСЗУ должны в течение трех месяцев провести анализ реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания и предоставить правительству предложения по совершенствованию.