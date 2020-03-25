Минздрав посоветовал закрытым на карантин украинцам беречь свою психику

В министерстве людям советуют заниматься спортом, читать книги и смотреть кино.

Министерство здравоохранения советует украинцам кроме физического здоровья позаботиться и о психическом.

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Как сообщает пресс-служба Минздрава, рекомендации относительно того, как избежать ухудшения психологического состояния во время карантина, размещены на сайте ведомства.

«Из-за трехнедельного карантина в Украине для предотвращения распространения COVID-19 население начинает чувствовать панику. «Вирус паники» страшнее коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Если у человека появился страх общения с окружающими и он стал более замкнутым, то в этом случае Минздрав рекомендует: «Кооперироваться в небольшие группы и проводить время вместе онлайн: книжные клубы; чемпионаты по настольным играм; кинопросмотры».

Если появилась депрессия из-за недостаточной активности на карантине, то стоит заниматься спортом в домашних условиях, самосовершенствоваться или найти новое хобби.

Если человек слишком боится коронавируса, то ему советуют: «не заниматься самолечением, интересоваться информацией у специалистов, соблюдать правила личной гигиены, самоизолироваться, изучать статистику и оценить все реальные риски и варианты развития событий».

Если человек бежит в магазин скупать товары первой необходимости, то в Минздраве уверяют: «Товарного дефицита не будет. Это спекуляция сознанием людей, поэтому относитесь ко всему критически. Многие из нас сталкивались и с более опасными вирусами и успешно их побеждали».

«Заботьтесь о своем психическом и физическом здоровье, будьте критичными к информации в СМИ», - отмечают в ведомстве.

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