Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии коронавируса (видео)

По словам врача, нельзя назвать какое-то конкретное лекарство для лечения или защиты от коронавируса.

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Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал лекарства, которыми стоит укомплектовать домашнюю аптечку.

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Об этом он рассказал на своем YouTube- канале.

По его словам, наиболее полезными окажутся:

жаропонижающие (прежде всего - парацетамол, на втором месте - ибупрофен);

не помешают солевые растворы для промывания носа;

сосудосуживающие капли;

средства для пероральной гидратации.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

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