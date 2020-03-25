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Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии коронавируса (видео)

17:14, 25 марта 2020
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Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал лекарства, которыми стоит укомплектовать домашнюю аптечку.

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Об этом он рассказал на своем YouTube- канале. 

По его словам, наиболее полезными окажутся:

  • жаропонижающие (прежде всего - парацетамол, на втором месте - ибупрофен);
  • не помешают солевые растворы для промывания носа;
  • сосудосуживающие капли;
  • средства для пероральной гидратации.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

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