Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии коронавируса (видео)
17:14, 25 марта 2020Страна
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По словам врача, нельзя назвать какое-то конкретное лекарство для лечения или защиты от коронавируса.
Смотрите видео с 16:41
Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал лекарства, которыми стоит укомплектовать домашнюю аптечку.
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Об этом он рассказал на своем YouTube- канале.
По его словам, наиболее полезными окажутся:
- жаропонижающие (прежде всего - парацетамол, на втором месте - ибупрофен);
- не помешают солевые растворы для промывания носа;
- сосудосуживающие капли;
- средства для пероральной гидратации.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.
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