цей матеріал доступний українською

Украинские миллионеры привезли COVID-19 в Киев и пытались это скрыть – журналист

13:02, 25 марта 2020
Страна
2205 0
Иллюстрация REUTERS

Группа украинских миллионеров, которые прибыли с отдыха во время пандемии в Куршавеле, стали фактически первыми официально инфицированными COVID-19 в Киеве. Однако некоторое время они скрывали болезнь, в этом помогала киевская частная клиника.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

Читайте такжеВ Одесской области зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – глава ОГА

Инфицированные украинские политики отдыхали с 7 марта в компании с россиянами во Франции, где уже умирали от коронавирусной инфекции. Среди них официально больны нардеп Сергей Шахов, заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач и миллиардер Валерий Хорошковский.

«Так случилось, что именно эта группа украинских богачей, в которой было 16 человек, первой завезла коронавирус в Киев... более того, вероятно, что вирус уже был занесен, но только у них диагностировали», – написал Бутусов.

По словам журналиста, сначала отдыхающие пытались скрыть инфекцию; они самоизолировались, а потом обратились в частную клинику «Евролаб», которая с помощью немецких коллег констатировала вирус. Клиника о положительных результатах пациентов Минздрав не проинформировала.

«Поэтому, учитывая статус инфицированных и то, что они успели связаться после прилета еще до появления недомогания со многими сотнями людей, нет сомнений, что коронавирус распространился в Киеве», – говорится в сообщении.

Все больные сейчас находятся в боксах Александровской больницы в Киеве, в частности один из богатейших людей Украины Валерий Хорошковский.

«Состояние многих больных нуждается в наблюдении врачей, несмотря на то, что никому из них нет 60 лет. Температура скачет 3-4 дня под 40 градусов. Потом в некоторых начался период резкого снижения температуры до 35 градусов. Всем куршавельцам пришлось ложиться в больницу – у них пошли серьезные осложнения, двухсторонние воспаление легких, поэтому попытка самоизолироваться и лечиться дома не удалась», – пишет журналист.

Бутусов отмечает, что все боксы в хорошем состоянии: есть телевизоры, холодильники, туалеты, их не сравнить с районными больницами.

В то же время упомянутый в перечне вероятных отдыхающих экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в комментарии под постом Бутусова назвал это "ложью".

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта официально подтверждено 113 случаев заболевания коронавирусом, жертвами болезни стало четверо человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter