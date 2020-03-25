Украинские миллионеры привезли COVID-19 в Киев и пытались это скрыть – журналист

По состоянию на утро 25 марта официально подтверждено 113 случаев заболевания коронавирусом.

Группа украинских миллионеров, которые прибыли с отдыха во время пандемии в Куршавеле, стали фактически первыми официально инфицированными COVID-19 в Киеве. Однако некоторое время они скрывали болезнь, в этом помогала киевская частная клиника.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

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Инфицированные украинские политики отдыхали с 7 марта в компании с россиянами во Франции, где уже умирали от коронавирусной инфекции. Среди них официально больны нардеп Сергей Шахов, заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач и миллиардер Валерий Хорошковский.

«Так случилось, что именно эта группа украинских богачей, в которой было 16 человек, первой завезла коронавирус в Киев... более того, вероятно, что вирус уже был занесен, но только у них диагностировали», – написал Бутусов.

По словам журналиста, сначала отдыхающие пытались скрыть инфекцию; они самоизолировались, а потом обратились в частную клинику «Евролаб», которая с помощью немецких коллег констатировала вирус. Клиника о положительных результатах пациентов Минздрав не проинформировала.

«Поэтому, учитывая статус инфицированных и то, что они успели связаться после прилета еще до появления недомогания со многими сотнями людей, нет сомнений, что коронавирус распространился в Киеве», – говорится в сообщении.

Все больные сейчас находятся в боксах Александровской больницы в Киеве, в частности один из богатейших людей Украины Валерий Хорошковский.

«Состояние многих больных нуждается в наблюдении врачей, несмотря на то, что никому из них нет 60 лет. Температура скачет 3-4 дня под 40 градусов. Потом в некоторых начался период резкого снижения температуры до 35 градусов. Всем куршавельцам пришлось ложиться в больницу – у них пошли серьезные осложнения, двухсторонние воспаление легких, поэтому попытка самоизолироваться и лечиться дома не удалась», – пишет журналист.

Бутусов отмечает, что все боксы в хорошем состоянии: есть телевизоры, холодильники, туалеты, их не сравнить с районными больницами.

В то же время упомянутый в перечне вероятных отдыхающих экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в комментарии под постом Бутусова назвал это "ложью".

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта официально подтверждено 113 случаев заболевания коронавирусом, жертвами болезни стало четверо человек.