В Киевской области женщина с подозрением на COVID-19 родила ребенка

Женщину сегодня переведут в инфекционное отделение, а мальчик временно будет на карантине.

Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали в Белой Церкви, сегодня родила мальчика в роддоме Белой Церкви.

Об этом говорится в сообщении на странице первого заместителя городского головы Ирпеня Александра Маркушина в Facebook.

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"Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирусную болезнь вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в 03:00 родила в роддоме Белой Церкви мальчика. Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше", - отметил Маркушин.

По его словам, состояние ребенка тоже удовлетворительное.

Также заместитель мэра добавил, что женщину сегодня переведут в инфекционное отделение, а мальчик временно будет на карантине.

Как сообщал УНИАН, накануне мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в Киевской области подтвердили случай заражения коронавирусом - заболела беременная женщина в Ирпене.

По его словам, будет проведено тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной.