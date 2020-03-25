В больницах Хмельницкой и Тернопольской областей в разы меньше средств защиты от коронавируса, чем нужно - StateWatch (инфографика)
У медиков больницы, куда будут госпитализировать больных коронавирусом из Хмельницкой и Тернопольской областей, острый дефицит изоляционных халатов, костюмов биозащиты, респираторов и другого.
Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные областных государственных администраций.
По информации Тернопольской ОГА, в Тернопольской области больных будут госпитализировать в Тернопольскую городскую детскую коммунальную больницу и Тернопольскую городскую коммунальную больницу скорой помощи.
В этих больницах в наличии только 720 изоляционных халатов, при необходимости в 6080, что составляет всего 11,84%.
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500 костюмов биозащиты при необходимости в 8420 (5,94%)
839 респираторов FFP2 и FFP3 при необходимости в 6070 (13,82%).
200 защитных щитков при необходимости 880 (22,73%).
9000 масок при потребности в 28,5 тысяч (31,58%).
В Хмельницкой области для лечения пациентов с Covid-19 выбрали Хмельницкую городскую инфекционную больницу.
На время карантина в больнице насчитывается 340 изоляционных халатов, что составляет лишь 0,78 % от потребности - 43,5 тыс. халатов.
Нитриловых перчаток, при месячной потребности в 15 тыс. штук, насчитывается 10,5 тыс., то есть 70%.
1804 респираторы при потребности в 15 тыс. штук (12,03%).
8000 масок при потребности в 15000 (53,33%).
В то же время в больнице в наличии 6 аппаратов искусственной вентиляции легких при потребности в 5, и 134 защитных щитка, при необходимости в сотню таких щитков.
Напомним, ранее в StateWatch сообщили о неудовлетворительном состоянии обеспечения индивидуальными средствами защиты в медицинских учреждениях Сумской и Харьковской областей.