У еще одного пассажира в "Борисполе" обнаружили коронавирус - Госпогранслужба

За минувшие сутки домой вернулись более 11 тысяч украинцев.

В международном аэропорту «Борисполь» вчера пограничники обнаружили положительный результат на коронавирус у пассажира эвакуационного рейса.

Как говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины, путешественникам из эвакуационных рейсов в аэропорту «Борисполь» проводили экспресс-тесты для проверки на COVID-19.

«Положительный результат на наличие коронавирусной инфекции экспресс-тест показал у одного пассажира, который прибыл из страны Среднего Востока. Стоит отметить, что этот человек повел себя разумно и самостоятельно вызвался пройти соответствующую проверку. Его направили в одну из больниц столицы», - говорится в сообщении.

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По информации пограничников, фиксируются случаи, когда граждане выражают недовольство более длительной процедурой контроля, дополнительными контрольно-проверочными средствами.

По данным ГПСУ, всего за прошедшие сутки украинскую границу пересекли почти 19 тыс. человек, из которых более 11 тыс. - это украинцы, вернувшиеся из-за границы.

Также на выезд оформлені 2 тыс. 370 иностранцев, а в Украину из-за действия ограничений не пропущено почти 30 иностранных граждан.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья около 13 тыс. человек.

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Вчера при содействии ГПСУ транспортными средствами, предоставленными местными властями и ГСЧС, обеспечена перевозка через границу более 3,2 тыс. украинцев, которые прибыли на границу пешком.

Как сообщал УНИАН, по последним данным в Украине выявлено 113 случаев коронавирусной болезни.

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