Эксперты посоветовали, какую еду и лекарства взять с собой на карантин (фото, видео)

Терапевт советует на время карантина убрать из аптечки два препарата.

Спецпроект ТСН «Карантин» продолжает рассказывать украинцам, как пережить эпидемию коронавируса и адаптироваться к жизни на карантине.

Как правильно сложить рюкзак для самоизоляции и как психологически перенести карантин дома, журналистке ТСН рассказали эксперты по выживанию, врачи и психологи. Среди них - специалист по выживанию в экстремальных условиях Виталий, терапевт Анна, а также психолог Александра.

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Что взять с собой в рюкзак для самоизоляции: еда

Для одного взрослого человека на 14 дней самоизоляции необходим такой набор продуктов:

крупы - 5 кг;

овощи - 5 кг;

фрукты - 5 кг;

орехи - 1 кг;

шоколад - до 4 плиток;

рыбные / мясные консервы - по 5 банок (кроме свинины).

"На взрослого человека нужно 80-100 граммов каши на один прием пищи, это 300 граммов на человека в день. Конечно, на 14 дней, это 4-5 килограммов крупы. Обязательно, чтобы это было разнообразие. То есть, килограмм гречки, килограмм риса, килограмм еще чего-то", - дает совет эксперт Александр.

Кроме круп, он советует запастись как минимум пятью килограммами овощей, чтобы получать витамины. Брать их стоит из расчета 300 граммов в день. Также можно взять немного орехов - это хороший перекус и нужные организму жиры Омега-3.

Другие нужные жиры следует искать в рыбных и мясных консервах, лучше брать говядину или кролика, свинина слишком жирная для неподвижного образа жизни. Такой запас обошелся журналистке в около 1000 гривен.

Какие лекарства обязательно должны быть в аптечке:

Противоаллергические препараты Жаропонижающие От насморка и боли в горле Спреи от ожогов, Для первой помощи при травмировании: бинты и антисептики

Терапевт Анна советует на время карантина убрать из аптечки два препарата: противовирусные, потому что они не действуют, и аспирин.

"Вы должны помнить, что аспирин при температуре вызывает синдром Рея, особенно это касается острых вирусных инфекций. Это печеночная энцефалопатия. К сожалению, она часто бывает летальной. Поэтому высокая температура - это противопоказания для приема аспирина", - советует терапевт.

А вот психолог Александра советует во время карантина отвлекать себя книгами, фильмами, музыкальными инструментами и даже домашними любимцами. А еще стоит приобрести ручку и блокнот, которые помогут в моменты отчаяния.

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