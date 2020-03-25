В Одесской области зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – глава ОГА

Информации о заразившемся человеке пока нет.

В Одесской области зарегистрирован первый случай коронавируса COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

«Случай зарегистрировало Министерство здравоохранения. Сейчас мы ждем подтверждения анализа с лабораторного центра в Киеве», - заявил он, призвав жителей не паниковать и придерживаться усиленного карантинного режима.

В ОГА и в мэрии Одессы заявили, что пока не знают, о каком именно заразившемся человеке идет речь.

В социальных сетях появилась информация о том, в Одессе и Одесской области, как минимум 8 человек могли заразится коронавирусом от супружеской пары из Днепра. В частности, восемь мужчин из Одессы летели тем же рейсом, что и супруги.

Отмечается, что об этом в адрес руководства регионального главка Нацполиции из Днепра поступило официальное сообщение. Упомянутые 8 человек проживают в Одессе, а также в городах Измаил и Южный Одесской области.

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